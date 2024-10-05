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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1986 года. Дата 1985 на гурте (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Дата 1985 на гурте

Аверс монеты - 50 копеек 1986 года Дата 1985 на гурте - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1986 года Дата 1985 на гурте - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1986
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1986 года. Дата 1985 на гурте. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе MS67 за 2400000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (8)
Россия 50 копеек 1986 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 50 копеек 1986 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 50 копеек 1986 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 50 копеек 1986 на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 50 копеек 1986 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 50 копеек 1986 на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 50 копеек 1986 на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 50 копеек 1986 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 50 копеек 1986 на аукционе Александр - November 17, 2022
Россия 50 копеек 1986 на аукционе Александр - November 17, 2022
Продавец Александр
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 50 копеек 1986 на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 50 копеек 1986 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 50 копеек 1986 на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1986 на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 копеек 1986 на аукционе AURORA - February 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 50 копеек 1986 на аукционе Империя - July 24, 2020
Продавец Империя
Дата 24 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1986 на аукционе MS67 - May 28, 2020
Продавец MS67
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 50 копеек 1986 на аукционе MS67 - May 28, 2020
Продавец MS67
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 50 копеек 1986 на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1986 на аукционе Империя - December 1, 2019
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 50 копеек 1986 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 50 копеек 1986 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Где купить?
Россия 50 копеек 1986 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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