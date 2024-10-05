Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1986 года. Дата 1985 на гурте (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Дата 1985 на гурте
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 4,4 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 50 копеек
- Год 1986
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1986 года. Дата 1985 на гурте. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе MS67 за 2400000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2019.
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 24 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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