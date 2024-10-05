50 копеек 1986 года. Дата 1985 на гурте (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1986 года. Дата 1985 на гурте. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе MS67 за 2400000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2019.

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