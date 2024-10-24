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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты для обращения 50 копеек РСФСР и СССР - Россия

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50 копеек 1921-1922

Год Знак Описание Продажи Продажи
1921 АГ 5 4251922 АГ 3 1781922 ПЛ 7 927
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50 копеек 1961-1991

Год Знак Описание Продажи Продажи
1961 0 241964 0 71965 0 51966 0 201967 2 161968 0 91969 0 111970 0 351971 0 201972 0 51973 0 61974 0 81975 1 181976 0 191977 0 121978 0 51979 0 91980 0 31981 0 21982 0 41983 0 21984 1 41985 0 21986 0 191986 Дата 1985 на гурте 1 341987 0 21988 0 51988 Дата 1987 на гурте 1 91989 0 41989 Дата 1988 на гурте 1 31990 0 31990 Дата 1989 на гурте 0 01991 Л 0 61991 М 0 8
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50 копеек 1991

Год Знак Описание Продажи Продажи
1991 Л 0 2
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