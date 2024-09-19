Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1977 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1977 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1849 проданному на аукционе Numisbalt за 155 EUR. Торги состоялись 11 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PL66 NGC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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