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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1977 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) Сеятель
Средняя цена 560 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) Сеятель
Средняя цена 670 $
Продажи
0 89
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