1 рубль 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1977
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:8 USD
Средняя цена (PROOF):95 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 885 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 600 EUR. Торги состоялись 18 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Russiancoin - 18 сентября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата18 сентября 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Frühwald - 14 сентября 2025
ПродавецFrühwald
Дата14 сентября 2025
СохранностьUNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
ПродавецCoins.ee
Дата15 июня 2025
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Coins.ee - 4 мая 2025
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Coins.ee - 4 мая 2025
ПродавецCoins.ee
Дата4 мая 2025
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Russiancoin - 20 февраля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата20 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Klondike Auction - 21 ноября 2024
ПродавецKlondike Auction
Дата21 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Karamitsos - 22 сентября 2024
ПродавецKaramitsos
Дата22 сентября 2024
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Russiancoin - 25 июля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата25 июля 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Russiancoin - 4 апреля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата4 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Rio de la Plata - 15 марта 2024
ПродавецRio de la Plata
Дата15 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Russiancoin - 7 марта 2024
ПродавецRussiancoin
Дата7 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе BAC - 14 декабря 2022
ПродавецBAC
Дата14 декабря 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Coins.ee - 11 декабря 2022
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Coins.ee - 11 декабря 2022
ПродавецCoins.ee
Дата11 декабря 2022
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе BAC - 9 ноября 2022
ПродавецBAC
Дата9 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Katz - 30 октября 2022
ПродавецKatz
Дата30 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Numisbalt - 24 сентября 2022
ПродавецNumisbalt
Дата24 сентября 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе BAC - 6 июля 2022
ПродавецBAC
Дата6 июля 2022
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 "Олимпиада 1980. Эмблема" на аукционе Karamitsos - 20 марта 2022
ПродавецKaramitsos
Дата20 марта 2022
СохранностьMS67 PCGS
Цена

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" составляет 8 USD для регулярного чекана и 95 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема"?

Для продажи 1 рубль 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
