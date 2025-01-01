Памятные медно-никелевые монеты 1 рубль РСФСР и СССР - Россия

РоссияПериод:1699-1991 1699-1991
1 рубль 196520 лет Победы
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1965045
1 рубль 196750 лет Советской власти
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1967039
1 рубль 1970100-летие рождения В.И. Ленина
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи19700115
1 рубль 197530 лет Победы
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1975ЛМД041
1 рубль 197760 лет Октябрьской революции
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1977030
1 рубль 1977Олимпиада 1980. Эмблема
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1977029
1 рубль 1978Олимпиада 80. Кремль
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1978025
1 рубль 1979Олимпиада 80. Университет
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1979026
1 рубль 1979Олимпиада 80. Обелиск космонавтам
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1979024
1 рубль 1980Олимпиада 80. Юрий Долгорукий
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1980029
1 рубль 1980Олимпиада 80. Олимпийский факел
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1980016
1 рубль 1981Юрий Гагарин
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1981015
1 рубль 1981Дружба навеки
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи198109
1 рубль 198260 лет СССР
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1982032
1 рубль 1983Валентина Терешкова
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1983041
1 рубль 1983Иван Фёдоров
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1983021
1 рубль 1983Карл Маркс
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1983024
1 рубль 1984Д.И. Менделеев
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1984012
1 рубль 1984А.С. Попов
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1984015
1 рубль 1985В.И. Ленин
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1985021
1 рубль 1983-1985Фридрих Энгельс
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1983Ошибка даты - 1983091985026
1 рубль 198540 лет Победы
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1985026
1 рубль 1985Фестиваль молодежи
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1985014
1 рубль 1984-1986М.В. Ломоносов
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1984Ошибка даты - 198404198608
1 рубль 1986Год мира
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1986015
1 рубль 1987175-летие Бородинского сражения - барельеф
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1987126
1 рубль 1987175-летие Бородинской битвы - Обелиск
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1987133
1 рубль 1987К.Э. Циолковский
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи19870128
1 рубль 198770 лет Октябрьской революции
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1987030
1 рубль 1988А.М. Горький
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи19880118
1 рубль 1987-1988Лев Толстой
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1987Ошибка даты - 1987001988037
1 рубль 1989М.П. Мусоргский
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1989086
1 рубль 1989Т.Г. Шевченко
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1989075
1 рубль 1989М.Ю. Лермонтов
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1989068
1 рубль 1989Ниязи
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1989014
1 рубль 1989Михаил Эминеску
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1989033
1 рубль 1990А.П. Чехов
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1990136
1 рубль 1990П.И. Чайковский
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1990142
1 рубль 1990Г.К. Жуков
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1990052
1 рубль 1990Франциск Скорина
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи19900118
1 рубль 1990Янис Райнис
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи19900108
1 рубль 1990-1991Алишер Навои
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1990Ошибка даты - 19900819910102
1 рубль 1990-1991П.Н. Лебедев
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1990Ошибка даты - 1990001991067
1 рубль 1991Сергей Прокофьев
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи19910491991Ошибка даты - 195200
1 рубль 1991Махтумкули
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1991079
1 рубль 1991К.В. Иванов
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1991086
1 рубль 1991Низами Гянджеви
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи19910104
1 рубль 1991Олимпиада - 1992. Бег
1 рубль 1991Олимпиада - 1992. Прыжки в длину
1 рубль 1991Олимпиада - 1992. Борьба
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1991010
1 рубль 1991Олимпиада - 1992. Тяжёлая атлетика
1 рубль 1991Олимпиада - 1992. Велоспорт
1 рубль 1991Олимпиада - 1992. Метание копья
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1991011
