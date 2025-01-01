flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

Памятные медно-никелевые монеты 1 рубль РСФСР и СССР - Россия

1 рубль 1965

20 лет Победы
1965045
1 рубль 1967

50 лет Советской власти
1967039
1 рубль 1970

100-летие рождения В.И. Ленина
19700115
1 рубль 1975

30 лет Победы
1975ЛМД041
1 рубль 1977

60 лет Октябрьской революции
1977030
1 рубль 1977

Олимпиада 1980. Эмблема
1977029
1 рубль 1978

Олимпиада 80. Кремль
1978025
1 рубль 1979

Олимпиада 80. Университет
1979026
1 рубль 1979

Олимпиада 80. Обелиск космонавтам
1979024
1 рубль 1980

Олимпиада 80. Юрий Долгорукий
1980029
1 рубль 1980

Олимпиада 80. Олимпийский факел
1980016
1 рубль 1981

Юрий Гагарин
1981015
1 рубль 1981

Дружба навеки
198109
1 рубль 1982

60 лет СССР
1982032
1 рубль 1983

Валентина Терешкова
1983041
1 рубль 1983

Иван Фёдоров
1983021
1 рубль 1983

Карл Маркс
1983024
1 рубль 1984-1985

А.С. Пушкин
19840161985010
1 рубль 1984

Д.И. Менделеев
1984012
1 рубль 1984

А.С. Попов
1984015
1 рубль 1985

В.И. Ленин
1985021
1 рубль 1983-1985

Фридрих Энгельс
1983Ошибка даты - 1983091985026
1 рубль 1985

40 лет Победы
1985026
1 рубль 1985

Фестиваль молодежи
1985014
1 рубль 1984-1986

М.В. Ломоносов
1984Ошибка даты - 198404198608
1 рубль 1986

Год мира
1986015
1 рубль 1987

175-летие Бородинского сражения - барельеф
1987126
1 рубль 1987

175-летие Бородинской битвы - Обелиск
1987133
1 рубль 1987

К.Э. Циолковский
19870128
1 рубль 1987

70 лет Октябрьской революции
1987030
1 рубль 1988

А.М. Горький
19880118
1 рубль 1987-1988

Лев Толстой
1987Ошибка даты - 1987001988037
1 рубль 1989

М.П. Мусоргский
1989086
1 рубль 1989

Т.Г. Шевченко
1989075
1 рубль 1989

М.Ю. Лермонтов
1989068
1 рубль 1989

Ниязи
1989014
1 рубль 1989

Михаил Эминеску
1989033
1 рубль 1990

А.П. Чехов
1990136
1 рубль 1990

П.И. Чайковский
1990142
1 рубль 1990

Г.К. Жуков
1990052
1 рубль 1990

Франциск Скорина
19900118
1 рубль 1990

Янис Райнис
19900108
1 рубль 1990-1991

Алишер Навои
1990Ошибка даты - 19900819910102
1 рубль 1990-1991

П.Н. Лебедев
1990Ошибка даты - 1990001991067
1 рубль 1991

Сергей Прокофьев
19910491991Ошибка даты - 195200
1 рубль 1991

Махтумкули
1991079
1 рубль 1991

К.В. Иванов
1991086
1 рубль 1991

Низами Гянджеви
19910104
1 рубль 1991

Олимпиада - 1992. Бег
199109
1 рубль 1991

Олимпиада - 1992. Прыжки в длину
199108
1 рубль 1991

Олимпиада - 1992. Борьба
1991010
1 рубль 1991

Олимпиада - 1992. Тяжёлая атлетика
199108
1 рубль 1991

Олимпиада - 1992. Велоспорт
199109
1 рубль 1991

Олимпиада - 1992. Метание копья
1991011
