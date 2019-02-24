flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1967 года "50 лет Советской власти" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1967 года "50 лет Советской власти" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1967 года "50 лет Советской власти" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес11,25 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1967
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:25 USD
Средняя цена (PROOF):95 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1967 года "50 лет Советской власти" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1967 года "50 лет Советской власти". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1284 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1400 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьPF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьPF65 ULTRA CAMEO
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Coins NB - 31 мая 2025
ПродавецCoins NB
Дата31 мая 2025
СохранностьPF68 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе COINSTORE - 30 марта 2025
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе COINSTORE - 30 марта 2025
ПродавецCOINSTORE
Дата30 марта 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Klondike Auction - 12 марта 2024
ПродавецKlondike Auction
Дата12 марта 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Katz - 29 июня 2023
ПродавецKatz
Дата29 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Katz - 11 июня 2023
ПродавецKatz
Дата11 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Coins NB - 13 мая 2023
ПродавецCoins NB
Дата13 мая 2023
СохранностьPF66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Coins NB - 11 марта 2023
ПродавецCoins NB
Дата11 марта 2023
СохранностьPF66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Numisbalt - 9 апреля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата9 апреля 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Numisbalt - 13 февраля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата13 февраля 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Numisbalt - 19 сентября 2021
ПродавецNumisbalt
Дата19 сентября 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Karamitsos - 12 сентября 2021
ПродавецKaramitsos
Дата12 сентября 2021
СохранностьPF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьPF68 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Numimarket - 30 марта 2021
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Numimarket - 30 марта 2021
ПродавецNumimarket
Дата30 марта 2021
СохранностьPF68 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Numisbalt - 9 июля 2020
ПродавецNumisbalt
Дата9 июля 2020
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1967 "50 лет Советской власти" на аукционе Katz - 2 ноября 2019
ПродавецKatz
Дата2 ноября 2019
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1967 года "50 лет Советской власти"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1967 года "50 лет Советской власти" составляет 25 USD для регулярного чекана и 95 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1967 года "50 лет Советской власти"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1967 года "50 лет Советской власти" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1967 года "50 лет Советской власти"?

Для продажи 1 рубль 1967 года "50 лет Советской власти" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет РоссииКаталог монет РСФСР и СССРМонеты России 1967 годаВсе российские монетыроссийские медно-никелевые монетыроссийские монеты номиналом 1 рубльНумизматические аукционы