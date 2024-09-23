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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1967 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
1 рубль 1967
Средняя цена 25 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 рубль 1967 Дата 1966 на гурте
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 копеек 1967
Средняя цена 35 $
Продажи
2 16
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