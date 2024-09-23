Монеты России 1967 года

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1 рубль 1967
Средняя цена
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Продажи
0
25
1 рубль 1967
Дата 1966 на гурте
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Продажи
0
1
50 копеек 1967
Средняя цена
35 $
Продажи
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1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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