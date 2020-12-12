10 копеек 1967 года "50 лет Советской власти" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлМедно-никель
- Вес2,05 гр
- Диаметр17,2 мм
- Гуртрубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал10 копеек
- Год1967
- Монетный дворЛенинград
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1967 года "50 лет Советской власти". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 427 проданному на аукционе Holmasto за 60 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2020.
Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 10 копеек 1967 года "50 лет Советской власти"?
По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 10 копеек 1967 года "50 лет Советской власти" составляет 20 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 копеек 1967 года "50 лет Советской власти"?
Информация о текущей стоимости российской монеты 10 копеек 1967 года "50 лет Советской власти" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 10 копеек 1967 года "50 лет Советской власти"?
Для продажи 10 копеек 1967 года "50 лет Советской власти" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.