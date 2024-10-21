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10 копеек 1967 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1967 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1967 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1967
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1967 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3657 проданному на аукционе Coins.ee за 93 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 10 копеек 1967 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1967 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 10 копеек 1967 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1967 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 10 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 10 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1967 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL64 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1967 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL64 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1967 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 10 копеек 1967 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1967 на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 10 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1967 на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 10 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 10 копеек 1967 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1967 на аукционе Имперская монета - June 2, 2021
Россия 10 копеек 1967 на аукционе Имперская монета - June 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1967 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1967 на аукционе Имперская монета - January 27, 2021
Россия 10 копеек 1967 на аукционе Имперская монета - January 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 января 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1967 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 10 копеек 1967 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1967 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1967 на аукционе Александр - December 6, 2018
Россия 10 копеек 1967 на аукционе Александр - December 6, 2018
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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