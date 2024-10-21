Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1967 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1967
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1967 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3657 проданному на аукционе Coins.ee за 93 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2022.
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Дата 25 ноября 2021
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Дата 8 июля 2020
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Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
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Где продать?
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