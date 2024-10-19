Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1967 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1967 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе MS67 за 1700 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
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Где продать?
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