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15 копеек 1967 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1967 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1967 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1967
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1967 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3656 проданному на аукционе Coins.ee за 106 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Александр - September 5, 2024
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Александр - September 5, 2024
Продавец Александр
Дата 5 сентября 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Александр - July 11, 2024
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Александр - July 11, 2024
Продавец Александр
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 8100 RUB
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1967 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL67 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1967 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL67 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1967 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1967 на аукционе Империя - November 10, 2022
Продавец Империя
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 15 копеек 1967 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1967 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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