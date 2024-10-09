Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1967 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1967
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1967 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3656 проданному на аукционе Coins.ee за 106 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2022.
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Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
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Дата 19 января 2024
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Дата 13 мая 2023
Сохранность PL67 PCGS
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Дата 13 мая 2023
Сохранность PL67 PCGS
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Дата 20 января 2023
Сохранность AU
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Дата 10 ноября 2022
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Дата 25 июня 2022
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Дата 24 июня 2022
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
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Где продать?
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