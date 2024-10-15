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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты для обращения 15 копеек РСФСР и СССР - Россия

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15 копеек 1921-1923

Год Знак Описание Продажи Продажи
1921 1 1541922 0 1051923 0 191
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15 копеек 1924-1931

Год Знак Описание Продажи Продажи
1924 0 651925 1 1471927 0 1391928 0 1461929 0 901930 0 1351931 0 1
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15 копеек 1931-1934

Год Знак Описание Продажи Продажи
1931 0 771932 1 901933 0 361934 0 27
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15 копеек 1935-1936

Год Знак Описание Продажи Продажи
1935 1 571936 0 64
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15 копеек 1937-1946

Год Знак Описание Продажи Продажи
1937 0 381938 0 351939 0 531940 0 691941 0 521942 2 931943 8 1071944 1 431945 1 801946 0 80
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15 копеек 1948-1957

Год Знак Описание Продажи Продажи
1948 0 571949 0 301950 0 371951 0 281952 0 731953 0 521954 0 441955 0 451956 0 441957 0 46
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15 копеек 1961-1991

Год Знак Описание Продажи Продажи
1961 0 281962 0 51965 0 421966 0 361967 0 551968 0 951969 0 561970 0 461971 0 431972 0 501973 0 701974 0 731975 0 501976 0 71977 0 141978 0 71979 0 91980 0 141981 0 91982 0 241983 0 161984 0 51985 0 181986 0 241987 0 121988 0 301989 0 31990 0 121991 Л 0 111991 М 0 13
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