Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1978 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1978 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Русское Наследие за 7000 RUB. Торги состоялись 25 августа 2024.
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Где продать?
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