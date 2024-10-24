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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1978 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1978 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1978 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1978
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1978 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Русское Наследие за 7000 RUB. Торги состоялись 25 августа 2024.

Сохранность
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  • Русское Наследие (1)
Россия 15 копеек 1978 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 15 копеек 1978 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 15 копеек 1978 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Россия 15 копеек 1978 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1978 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1978 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1978 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 15 копеек 1978 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 15 копеек 1978 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1978 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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