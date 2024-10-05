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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1990 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1990 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1990 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1990
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1990 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 5343 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 290 EUR. Торги состоялись 8 мая 2012.

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Россия 15 копеек 1990 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 15 копеек 1990 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 15 копеек 1990 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 3700 RUB
Россия 15 копеек 1990 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1990 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1990 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1990 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 15 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1990 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1990 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1990 на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1990 на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1990 на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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