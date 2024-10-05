Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1990 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1990 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 5343 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 290 EUR. Торги состоялись 8 мая 2012.
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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