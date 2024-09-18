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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1990 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
1 рубль 1990
Средняя цена 5 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 рубль 1990 Дата 1989 на гурте
Средняя цена 340 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
50 копеек 1990
Средняя цена 5 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
50 копеек 1990 Дата 1989 на гурте
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 0
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