1 рубль 1990 года. Дата 1989 на гурте (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1990 года. Дата 1989 на гурте. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1269 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 4700 EUR. Торги состоялись 3 марта 2020.

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