Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1990 года. Дата 1989 на гурте (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Дата 1989 на гурте
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1990
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1990 года. Дата 1989 на гурте. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1269 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 4700 EUR. Торги состоялись 3 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Александр
Дата 17 декабря 2016
Сохранность MS64 PL
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Где продать?
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