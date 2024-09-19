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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1990 года. Дата 1989 на гурте (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Дата 1989 на гурте

Аверс монеты - 1 рубль 1990 года Дата 1989 на гурте - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1990 года Дата 1989 на гурте - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1990
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1990 года. Дата 1989 на гурте. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1269 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 4700 EUR. Торги состоялись 3 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1990 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 рубль 1990 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 1 рубль 1990 на аукционе Александр - December 17, 2016
Россия 1 рубль 1990 на аукционе Александр - December 17, 2016
Продавец Александр
Дата 17 декабря 2016
Сохранность MS64 PL
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Россия 1 рубль 1990 на аукционе Rare Coins - October 22, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 22 октября 2016
Сохранность PR67 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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