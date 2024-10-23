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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты для обращения 1 рубль РСФСР и СССР - Россия

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1 рубль 1921-1922

Год Знак Описание Продажи Продажи
1921 АГ 20 14731922 АГ 1 2941922 ПЛ 2 306
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1 рубль 1924

Год Знак Описание Продажи Продажи
1924 ПЛ 41 2458
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1 рубль 1961-1991

Год Знак Описание Продажи Продажи
1961 0 261964 0 231965 1 211966 0 231967 0 251967 Дата 1966 на гурте 0 11968 0 231969 1 191970 0 201971 0 131972 0 111973 0 131974 0 91975 0 121976 0 81977 0 191978 0 131979 0 171980 0 81981 0 141982 0 71983 0 21984 0 121985 0 131986 0 121987 0 41988 0 121988 Дата 1989 на гурте 0 01989 0 111990 0 51990 Дата 1989 на гурте 0 31991 Л 0 111991 М 0 20
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1 рубль 1991

Год Знак Описание Продажи Продажи
1991 (ЛМД) 0 8
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