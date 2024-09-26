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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1966 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1966 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1966 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1966
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1966 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 982 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7500 RUB. Торги состоялись 11 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1966 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1966 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия 1 рубль 1966 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1966 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 1 рубль 1966 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1966 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 1 рубль 1966 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1966 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 рубль 1966 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1966 на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1966 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1966 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1966 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1966 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1966 на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1966 на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1966 на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1966 на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1966 на аукционе Империя - November 2, 2019
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1966 на аукционе Russiancoin - September 5, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1966 на аукционе Russiancoin - March 20, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 20 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1966 на аукционе Russiancoin - December 20, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1966 на аукционе Империя - November 9, 2018
Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1966 на аукционе Империя - March 21, 2018
Продавец Империя
Дата 21 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1966 на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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