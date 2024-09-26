Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1966 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
1 рубль 1966
Средняя цена 60 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
50 копеек 1966
Средняя цена 70 $
Продажи
0 20
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 5 окт. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск