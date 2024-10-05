20 копеек 1966 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1966 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Монеты и Медали за 12200 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность PROOFLIKE (2) UNC (18) AU (7) XF (5) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS64 (2) MS62 (2) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (1) XF40 (1) PL65 (2) Сервис NGC (3) PCGS (3)

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