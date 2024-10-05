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20 копеек 1966 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1966 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1966 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1966
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1966 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Монеты и Медали за 12200 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 20 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1966 на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1966 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Россия 20 копеек 1966 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия 20 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 20 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1966 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1966 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1966 на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 20 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1966 на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1966 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1966 на аукционе Александр - July 16, 2020
Россия 20 копеек 1966 на аукционе Александр - July 16, 2020
Продавец Александр
Дата 16 июля 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия 20 копеек 1966 на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 20 копеек 1966 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - January 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1966 на аукционе AURORA - November 27, 2018
Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1966 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 20 копеек 1966 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1966 на аукционе Александр - February 15, 2018
Россия 20 копеек 1966 на аукционе Александр - February 15, 2018
Продавец Александр
Дата 15 февраля 2018
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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