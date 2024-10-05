Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1966 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 3,4 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1966
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1966 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Монеты и Медали за 12200 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 16 июля 2020
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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