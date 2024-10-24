Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты для обращения 20 копеек РСФСР и СССР - Россия
20 копеек 1921-1923
Год Знак Описание Продажи Продажи1921 1 1391922 2 1401923 1 3041923 Медь 0 1
20 копеек 1924-1931
Год Знак Описание Продажи Продажи1924 Узкие буквы в "СССР" 0 1261924 Широкие буквы в "СССР" 0 181925 Узкие буквы в "СССР" 5 1561925 Широкие буквы в "СССР" 0 101927 1 1131928 Узкие буквы в "СССР" 3 2331928 Широкие буквы в "СССР" 0 721929 Узкие буквы в "СССР" 3 1391929 Широкие буквы в "СССР" 0 281930 Узкие буквы в "СССР" 3 1241930 Широкие буквы в "СССР" 0 701931 0 36
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск