Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1961 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1961 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 331 проданному на аукционе Монеты и Медали за 44000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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