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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1961 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1961 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1961 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1961
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1961 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 331 проданному на аукционе Монеты и Медали за 44000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 20 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 5700 RUB
Россия 20 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1961 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1961 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 20 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 20 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1961 на аукционе MUNZE - July 28, 2022
Продавец MUNZE
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1961 на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1961 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 20 копеек 1961 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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