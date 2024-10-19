Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1939 года "Тип 1937-1946" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,6 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1939
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1939 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе MS67 за 11000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coins.ee (2)
- Katz (4)
- MS67 (2)
- Rare Coins (2)
- Russiancoin (11)
- Александр (1)
- Денга1700 (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (9)
- Монеты и Медали (7)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 28 апреля 2021
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск