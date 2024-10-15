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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1930 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Широкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 20 копеек 1930 года Широкие буквы в "СССР" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1930 года Широкие буквы в "СССР" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1930
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1930 года. Широкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе AURORA за 70000 RUB. Торги состоялись 26 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Александр - April 18, 2024
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Александр - April 18, 2024
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64
Цена
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность VF35
Цена
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Александр - October 26, 2023
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Александр - October 26, 2023
Продавец Александр
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Александр - September 28, 2023
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Александр - September 28, 2023
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Александр - August 31, 2023
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Александр - August 31, 2023
Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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