20 копеек 1930 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1930 года. Широкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе AURORA за 70000 RUB. Торги состоялись 26 мая 2021.

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