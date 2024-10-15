Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1930 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Широкие буквы в "СССР"
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1930
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1930 года. Широкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе AURORA за 70000 RUB. Торги состоялись 26 мая 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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