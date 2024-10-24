Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1930 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1930 Узкие буквы в "СССР"
Средняя цена 25 $
Продажи
1 128
Аверс
Реверс
20 копеек 1930 Широкие буквы в "СССР"
Средняя цена 120 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
15 копеек 1930
Средняя цена 60 $
Продажи
0 135
Аверс
Реверс
10 копеек 1930
Средняя цена 45 $
Продажи
0 112
Аверс
Реверс
5 копеек 1930
Средняя цена 65 $
Продажи
0 106
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MDC Monaco
Аукцион 24 окт. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск