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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1930 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Узкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 20 копеек 1930 года Узкие буквы в "СССР" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1930 года Узкие буквы в "СССР" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1930
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (127) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1930 года. Узкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
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Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
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Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
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Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
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Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Stack's - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Stack's - January 18, 2024
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Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
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Россия 20 копеек 1930 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 20 копеек 1930 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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