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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1930 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1930 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1930 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1930
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1930 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3252 проданному на аукционе Katz Auction за 575 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1930 на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Россия 5 копеек 1930 на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 62 EUR
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Александр - September 5, 2024
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Александр - September 5, 2024
Продавец Александр
Дата 5 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1930 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Alexander - October 3, 2024
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Alexander - October 3, 2024
Россия 5 копеек 1930 на аукционе Alexander - October 3, 2024
Продавец Alexander
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS62 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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