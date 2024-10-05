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15 копеек 1930 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1930 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1930 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1930
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1930 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1486 проданному на аукционе Coins.ee за 300 EUR. Торги состоялись 28 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Александр - September 5, 2024
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Александр - September 5, 2024
Продавец Александр
Дата 5 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Александр - September 5, 2024
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Александр - September 5, 2024
Продавец Александр
Дата 5 сентября 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Александр - July 11, 2024
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Александр - July 11, 2024
Продавец Александр
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 14235 RUB
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Александр - July 11, 2024
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Александр - July 11, 2024
Продавец Александр
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Александр - June 13, 2024
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Александр - June 13, 2024
Продавец Александр
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1930 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1930 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1930 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 15 копеек 1930 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS66 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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