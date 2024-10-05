Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1930 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1930
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1930 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1486 проданному на аукционе Coins.ee за 300 EUR. Торги состоялись 28 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 14235 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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