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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1930 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Широкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 3 копейки 1930 года Широкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1930 года Широкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1930
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1930 года. Широкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Редкие Монеты за 320 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 4900 RUB
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1930 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1930 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1930 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1930 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Александр - April 8, 2021
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Александр - April 8, 2021
Продавец Александр
Дата 8 апреля 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1930 на аукционе Имперская монета - March 25, 2020
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Имперская монета - March 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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