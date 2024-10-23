3 копейки 1930 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1930 года. Узкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Империя за 110000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.

Сохранность UNC (2) AU (5) XF (22) VF (31) F (3) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS62 (2) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (4) VF35 (1) VF30 (3) VF25 (2) F15 (3) Сервис NGC (3)

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