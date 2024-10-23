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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1930 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Узкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 3 копейки 1930 года Узкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1930 года Узкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1930
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1930 года. Узкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Империя за 110000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1930 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
864 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1930 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
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Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1930 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Александр - April 7, 2022
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Александр - April 7, 2022
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF30
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Где купить?
Россия 3 копейки 1930 на аукционе Empire - October 10, 2024
Продавец Empire
Дата 10 октября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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