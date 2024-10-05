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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1930 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1930 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1930 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1930
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1930 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 639 проданному на аукционе Монеты и Медали за 52000 RUB. Торги состоялись 20 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1930 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 5800 RUB
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
339 $
Цена в валюте аукциона 30250 RUB
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1930 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1930 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1930 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
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Россия 1 копейка 1930 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1930 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1930 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1930 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 копейка 1930 на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 1 копейка 1930 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS64 NGC
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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