Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1930 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1930 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 639 проданному на аукционе Монеты и Медали за 52000 RUB. Торги состоялись 20 января 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
339 $
Цена в валюте аукциона 30250 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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