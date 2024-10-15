Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1930 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1930
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1930 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Монеты и Медали за 61000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU58 ННР
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность AU58 ННР
Цена
******
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Где продать?
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