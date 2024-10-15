2 копейки 1930 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1930 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Монеты и Медали за 61000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

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