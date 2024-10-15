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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1930 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1930 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1930 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1930
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1930 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Монеты и Медали за 61000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1930 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1930 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 2 копейки 1930 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1930 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1930 на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1930 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 2 копейки 1930 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Россия 2 копейки 1930 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1930 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 2 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1930 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1930 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 2 копейки 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1930 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1930 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1930 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1930 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1930 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1930 на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1930 на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1930 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1930 на аукционе AURORA - December 2, 2018
Продавец AURORA
Дата 2 декабря 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 2 копейки 1930 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1930 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1930 на аукционе MS67 - September 8, 2018
Продавец MS67
Дата 8 сентября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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