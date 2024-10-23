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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1930 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1930 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1930 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1930
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1930 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 669 проданному на аукционе Александр за 45210 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 10 копеек 1930 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1930 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 10 копеек 1930 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1930 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1930 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1930 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1930 на аукционе Roschberg Mynthandel AS - March 16, 2024
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
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Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1930 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1930 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1930 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 10 копеек 1930 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1930 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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