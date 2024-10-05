20 копеек 1949 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1949 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 686 проданному на аукционе Монеты и Медали за 26000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность UNC (13) AU (6) XF (8) VF (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS63 (8) MS62 (2) Сервис NGC (11)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

MS67 (5)

MUNZE (3)

Rare Coins (1)

Russiancoin (6)

Александр (1)

Имперская монета (4)

Монеты и Медали (11)

Русский Нумизматический Дом (1)