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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1949 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1949 Гладкая звезда
Средняя цена 50 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
20 копеек 1949 Рельефная звезда
Средняя цена 640 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
20 копеек 1949 Бронза
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
15 копеек 1949
Средняя цена 85 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
10 копеек 1949
Средняя цена 210 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
5 копеек 1949
Средняя цена 45 $
Продажи
0 57
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