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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1949 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1949 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1949 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1949
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1949 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе Редкие Монеты за 420 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1949 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1949 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1949 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1949 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1949 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1949 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1949 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Александр - December 16, 2021
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 копеек 1949 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1949 на аукционе Александр - April 8, 2021
Россия 5 копеек 1949 на аукционе Александр - April 8, 2021
Продавец Александр
Дата 8 апреля 2021
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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