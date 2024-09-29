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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1949 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1949 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1949 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1949
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1949 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 988 проданному на аукционе Монеты и Медали за 70000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
824 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 15 копеек 1949 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Россия 15 копеек 1949 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1949 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1949 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Россия 15 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 15 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1949 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 15 копеек 1949 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность MS60
Цена
Россия 15 копеек 1949 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1949 на аукционе Имперская монета - October 21, 2020
Россия 15 копеек 1949 на аукционе Имперская монета - October 21, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 21 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1949 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 15 копеек 1949 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1949 на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1949 на аукционе MS67 - June 27, 2019
Продавец MS67
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1949 на аукционе MS67 - April 4, 2019
Продавец MS67
Дата 4 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1949 на аукционе MS67 - February 28, 2019
Продавец MS67
Дата 28 февраля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1949 на аукционе Имперская монета - February 27, 2019
Россия 15 копеек 1949 на аукционе Имперская монета - February 27, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1949 на аукционе MS67 - January 17, 2019
Продавец MS67
Дата 17 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1949 на аукционе AURORA - December 2, 2018
Продавец AURORA
Дата 2 декабря 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1949 на аукционе Александр - December 6, 2018
Россия 15 копеек 1949 на аукционе Александр - December 6, 2018
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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