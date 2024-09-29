Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1949 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1949
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1949 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 988 проданному на аукционе Монеты и Медали за 70000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
824 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 4 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 февраля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 17 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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