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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1949 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1949 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1949 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1949
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (129)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1949 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 8315 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 21 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1949 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 1 копейка 1949 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2700 RUB
Россия 1 копейка 1949 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 1 копейка 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 1 копейка 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1949 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 копейка 1949 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1949 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 копейка 1949 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1949 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1949 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1949 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1949 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 копейка 1949 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1949 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 копейка 1949 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
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Россия 1 копейка 1949 на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 1 копейка 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 1 копейка 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS66 NGC
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Россия 1 копейка 1949 на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1949 на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS65 ННР
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Россия 1 копейка 1949 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 копейка 1949 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66
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Россия 1 копейка 1949 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 копейка 1949 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS67
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Россия 1 копейка 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
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Россия 1 копейка 1949 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону
Россия 1 копейка 1949 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS63 ННР
К аукциону

Где продать?

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