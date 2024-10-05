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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1949 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1949 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1949 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1949
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1949 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 261 проданному на аукционе MS67 за 24000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.

Сохранность
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Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 5200 RUB
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1949 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1949 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1949 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1949 на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1949 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 2 копейки 1949 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1949 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1949 на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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