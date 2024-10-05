Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1949 года. Бронза (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Бронза
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1949 года. Бронза. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 839 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (1)
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск