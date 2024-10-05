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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1949 года. Бронза (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - 20 копеек 1949 года Бронза - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1949 года Бронза - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1949
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1949 года. Бронза. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 839 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
Россия 20 копеек 1949 на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU58
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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