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10 копеек 1949 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1949 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1949 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1949
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1949 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе Монеты и Медали за 260000 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

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Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 10200 RUB
Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1949 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 10 копеек 1949 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Россия 10 копеек 1949 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 10 копеек 1949 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1949 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1949 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1949 на аукционе MUNZE - May 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 10 копеек 1949 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1949 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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