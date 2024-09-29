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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1949 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Рельефная звезда

Аверс монеты - 20 копеек 1949 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1949 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1949
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1949 года. Рельефная звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе AURORA за 46000 RUB. Торги состоялись 21 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1949 на аукционе AURORA - August 22, 2024
Продавец AURORA
Дата 22 августа 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1949 на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
641 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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