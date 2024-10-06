Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1949 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Рельефная звезда
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1949
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1949 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе MS67 за 24000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- Coins.ee (1)
- MS67 (13)
- Rare Coins (2)
- Russiancoin (17)
- Александр (1)
- Империя (2)
- Имперская монета (4)
- Монеты и Медали (17)
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 3 копейки 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск