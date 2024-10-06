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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1949 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Рельефная звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1949 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1949 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1949
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1949 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе MS67 за 24000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1949 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1949 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1949 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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