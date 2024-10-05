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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1949 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1949 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1949 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1949
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1949 года. Гладкая звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Империя за 30000 RUB. Торги состоялись 29 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (8)
  • Rare Coins (1)
  • Александр (2)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 3 копейки 1949 на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1949 на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1949 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Александр - January 15, 2023
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Александр - January 15, 2023
Продавец Александр
Дата 15 января 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Александр - September 22, 2022
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Александр - September 22, 2022
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1949 на аукционе AURORA - December 19, 2019
Продавец AURORA
Дата 19 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Империя - December 1, 2019
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1949 на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
464 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 3 копейки 1949 на аукционе AURORA - April 25, 2019
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1949 на аукционе AURORA - March 21, 2019
Продавец AURORA
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1949 на аукционе AURORA - January 29, 2019
Продавец AURORA
Дата 29 января 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1949 на аукционе AURORA - November 27, 2018
Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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