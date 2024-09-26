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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1940 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 20 копеек 1940 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1940 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1940
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1940 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

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Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1940 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1940 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1940 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1940 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1940 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Александр - January 13, 2022
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Александр - January 13, 2022
Продавец Александр
Дата 13 января 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Александр - December 16, 2021
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 20 копеек 1940 на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1940 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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