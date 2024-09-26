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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1940 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1940 Гладкая звезда
Средняя цена 20 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
20 копеек 1940 Рельефная звезда
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
15 копеек 1940
Средняя цена 55 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
10 копеек 1940
Средняя цена 35 $
Продажи
0 96
Аверс
Реверс
5 копеек 1940
Средняя цена 60 $
Продажи
0 156
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