Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1940 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (128)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1940 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 38000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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