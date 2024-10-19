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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1940 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1940 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1940 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1940
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1940 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 38000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2023.

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Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1940 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1940 на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1940 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 2 копейки 1940 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1940 на аукционе Александр - February 22, 2024
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS67 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS67 ННР
Цена
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Где купить?
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS63 ННР
К аукциону
Россия 2 копейки 1940 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS62 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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