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15 копеек 1940 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1940 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1940 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1940
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1940 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе Монеты и Медали за 20250 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

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Россия 15 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1940 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1940 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1940 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1940 на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 15 копеек 1940 на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1940 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 15 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1940 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1940 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1940 на аукционе Александр - January 13, 2022
Россия 15 копеек 1940 на аукционе Александр - January 13, 2022
Продавец Александр
Дата 13 января 2022
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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