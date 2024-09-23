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10 копеек 1940 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1940 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1940 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1940
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1940 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 468 проданному на аукционе Монеты и Медали за 15000 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

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Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1940 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 10 копеек 1940 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1940 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1940 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1940 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
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Россия 10 копеек 1940 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1940 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
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Россия 10 копеек 1940 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1940 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1940 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1940 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1940 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1940 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1940 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
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Россия 10 копеек 1940 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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